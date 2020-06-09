蔡英文表哥收子彈包裹　警：與商業糾紛有關

三圓建設股份有限公司董事、台灣的總統蔡英文遠房表哥王光祥，日前收到藏有2顆子彈的不明包裹。警方循線索逮捕送包裹男子黎孝忠以及女共犯陳信婷，前者訊後還押，陳則以20萬新台幣（約5萬港元）取保候審。為釐清幕後主使，台北地檢署周二（9日）提訊黎，初步了解，陳有一名台商親戚在大陸與王有投資糾紛，而是否該名親戚指使，還有待進一步釐清。

黎被控於4月間將子彈包裹送到三圓建設總部，秘書室收到後拆開，驚見2顆子彈，遂通知王光祥並報警。根據黎的說法，王與「大同公司」存在經營權爭議。但檢警發現，黎不認識王，而陳的大陸親戚與王有投資糾紛，不排除與其有關，將待這名親戚返台後傳召到案。另據黎、陳在通訊軟件的對話，發現案發當天陳曾開車送黎到王的住處，因王不在家，才轉往其公司。

事件傳出後，外界紛紛猜測與「大同公司」經營權爭議的關聯，加上「大同公司」將在6月30日舉行股東會，傳出「大同公司」已部屬好股東會現場的維安，將會比上一次的股東會，控管進出人員更加嚴格。檢方5月底以證人身份傳喚王，王認為子彈恐嚇案不太可能與土地開發利益有關，但並不清楚是誰在幕後教唆。