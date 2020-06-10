警破70個野生動物犯罪窩點　涉案逾千萬人民幣

廣東省公安廳周二（9日）通報，當地警方今年展開「颶風76號」統一收網行動，嚴打各類涉野生動物違法犯罪行為。期間，全省共立刑事案件160宗，拘捕230名疑犯，搗毀70餘個窩點，收繳3660多隻野生動物，涉案價值逾1090萬人民幣（約1212萬港元）。

今年以來，廣東雲浮、江門、珠海、汕尾等地警方發現江門趙某強、雲浮楊某龍等多個涉嫌非法收購、運輸、出售瀕危野生動物犯罪團夥的線索。警方近日在省公安廳指揮下，在上述4個主戰地市及其他地市展開收網行動，摧毀上述涉案團夥。

通報案例顯示，今年2月底，江門市公安局在工作中發現台山市沖蔞鎮一房屋內大量非法養殖、出售國家保護野生動物的線索，遂分成多個專案組深挖擴線。至上月8日，專案組分赴上海、瀋陽、廣州等地，拘捕趙某強等52名涉案人員，搗毀11個非法養殖野生動物窩點，繳獲154隻疑似國家保護野生動物。

此外，珠海市公安局會同森林分局在該區聯合檢查時，發現一批疑似國家重點保護動物製品，查扣34瓶製品泡酒類。經初步鑒定，涉案泡酒瓶裏共有保護野生動物390隻，部分為國家二級重點保護野生動物。經查，涉案人鄧某花有非法出售國家珍貴、瀕危重點保護動物的犯罪前科，目前已被依法刑事拘留。