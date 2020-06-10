統計︰全球核彈頭總量下降　中國增加至首次躋身三甲

統計指，中國擁有的核彈頭數量上升。圖為可攜帶核彈頭的東風5B洲際導彈。

日本長崎大學核武器廢除研究中心周二（9日）公布，估計全球9個國家截至本月，共持有約13410枚核彈頭，較去年減少了約470枚。但中國擁核數量則見增加，今年首次進入三甲，僅次於俄羅斯和美國。中心分析，中國是因中美關係惡化影響，推進了增加威懾力的核彈頭增產政策。

長崎大學核武器廢除研究中心根據世界各國專業機構和研究人員的文獻，進行了估算。統計指，擁核彈頭數量最多的是俄羅斯，約有6370枚；其次為美國的約5800枚；中國則增加約30枚至320枚。去年位居第三的法國約有290枚，減少約10枚；英國約有195枚，巴基斯坦約有160枚，印度約有150枚，以色列約有80至90枚，北韓約有35枚。

統計又顯示，與去年同期相比，中國、印度、巴基斯坦、以色列、北韓的擁核量有所增加，其他國家則有所減少。調查小組成員、副教授中村桂子分析，各國均正開發新型核武器，認為核彈頭「數量雖然減少了，但實際上可使用的核武器正在擴展」。客座教授梅林宏道則認為，美俄需先進入談判，才能施壓要求中國加入減核談判。