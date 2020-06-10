港版國安法︰王毅促中歐關係再出發　博雷利盼香港問題降溫

中國國務委員兼外長王毅，周二（9日）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，舉行第十輪中歐高級別戰略對話。王毅提出雙方應在公共衞生等方面加強合作，推動「後疫情時代」中歐關係再出發。博雷利同意歐盟與中方打造更緊密關係，但對中方就「港版國安法」立法表示關注，促請中方為香港問題降溫。

是次會議以視像通話方式進行。王毅在會上表示，中歐之間合作大於競爭，共識多於分歧，雙方要進一步推進中歐高層交往，籌備好中國歐盟峰會、中國歐盟領導人會晤。雙方要共同推動復工復産，維護中歐産業鏈供應鏈穩定，就公共衞生、應急管理加強經驗交流，開展疫苗藥物研發合作，推進對非洲抗疫三方合作。

博雷利在會後的記者會形容是次通話開放及坦誠，他向對方提出，歐方對港版國安法立法或危害一國兩制表示關注，盼中方能為香港的情況降溫。針對英國早前表示考慮放寬讓港人移居當地，博雷利稱，目前未見大量港人離開的情況，他認為香港曾是英國殖民地，因此英方與香港有很強的聯繫。而歐盟雖有超過35萬公民居於香港，但目前亦未有任何歐盟成員國倣效英國作出類似的決定。據內地官媒報道，王毅在會上闡明了中國政府在香港問題上的原則立場。

報道另指，雙方在會上亦就新疆、伊朗、朝鮮半島、中東和平進程等共同關心的問題深入交換意見。