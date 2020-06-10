新冠肺炎：中國新加坡快捷通道啟動　方便公務往來

新加坡民航局周一（8日）發布消息稱，新加坡和中國於當日啟動了便利人員往來的快捷通道。中國外交部發言人華春瑩周二（9日）指出，有關安排將於中國6個省市與新加坡之間實施，雙方正探討逐步恢復兩國間的商業航班。

華春瑩周二在記者會回應提問時指出，中國和新加坡兩國經過近兩個月的溝通和準備，周一正式啟動了便利兩國必要商務和公務人員往來的快捷通道，也是中國與東南亞國家建立的首個快捷通道。她表示，有關安排對於推動兩國各自的經濟社會發展，以及維護地區和全球的產業鏈和供應鏈穩定都有利。

華春瑩又稱，除新加坡之外，中國和南韓及德國之間的快捷通道也經已實施，其中接載從德國赴華復工人員的首批兩架包機，已分別於5月30日和6月4日抵達天津和上海。她又指，目前一些歐洲國家正與中方溝通建立類似的安排，中國一直採取必要的措施，在確保中方防疫安全的前提下，保障從事必要經貿科技等活動的外國人士赴華。

據新加坡外交部和貿工部早前聯合公告，兩國商務和公務人員利用快捷通道往新加坡和中國上海、天津、重慶、江蘇、浙江和廣東，只需在離境前及入境後自費接受病毒檢測，如確定無感染即毋須接受隔離。