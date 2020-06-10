港版國安法：安倍冀主導G7　就香港問題發聲明

日本政府早前被指拒絕與美國、英國、澳洲及加拿大就「港版國安法」，發表批評中國的聯合聲明。日本首相安倍晉三周三（10日）表明，日方希望主導七大工業國集團（G7），就關注港版國安法發表聲明。

安倍向國會表示：「很明確地，我們明白G7有責任主導全球的輿論，而日本將主導G7就香港的『一國兩制』發表聲明。」日媒較早前的消息指，日本政府將主導G7外長發表共同聲明，對港版國安法表達憂慮，要求讓香港維持保障高度自治的一國兩制。

日本外相茂木敏充周二（9日）亦在記者會上表示，日本對港版國安法感到非常憂慮，強調香港在一國兩制下發展民主非常重要。他又指，G7成員國擁有共同的價值觀，將緊密合作就香港問題發出恰當的信息。日本外務省則稱，正就有關香港的G7外長聲明與其他國家協調中。

對此，中國外交部發言人華春瑩周三（10日）表示，已向日方表達嚴重關切，全國人大就建立港區國家安全的法律制度和執行機制作出決定，屬於中國內政，任何外國無權干涉，有關國家應遵守國際法和國際關係基本準則。