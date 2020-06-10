日本擬改釣魚島地址　謝長廷稱不影響台日現狀

謝長廷稱釣魚島屬台灣擁有，不會因日本變更地址而改變。（中時電子報圖片）

針對日本沖繩縣石垣市議會擬把釣魚島（日稱尖閣諸島、台稱釣魚台）的行政地名由「登野城」改為「登野城尖閣」，台灣駐日本代表謝長廷回應稱，釣魚島屬台灣擁有，不會因日本變更地址而改變。

謝長廷周二（9日）在駐日代表處向記者表示，釣魚島的歷史背景大家都知道，兩岸和日本就該島的主權都是各自表述，台灣反對變更現狀。他又稱，台方已於上周五（5日）及周一（8日）兩次透過日台交流協會，表達嚴正立場及關切。

被問假如有關議案經表決通過，會否影響台日關係，謝長廷回應，石垣市本來就將釣魚島登記為登野城，現在加一個「尖閣」，其實是地方政府的操作，並非中央政府的決策，不會令兩地現狀出現很大的變化。他又強調，為保護台灣漁民的權益，歷年來不斷跟日方在漁業協議架構下，協商各種漁民作業方式，並爭取訂定執法線及範圍，當中一部分確定，另有部分懸而未決，需要長期透過外交途徑解決。

至於日本未將台灣列入第一波解除因新冠肺炎疫情實施入境管制的地區名單中，謝長廷表示當然有向日方交涉，現在台方爭取先開放予擁有日本居留權，以及持商務或投資簽證的台灣人士赴日，至於觀光、工作、留學的部分，可能要等到10月。