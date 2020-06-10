第二次全國污染源報告公布　北京天津空污嚴重

中國相隔10年發表第二次全國污染源普查結果，據生態環境部表示，這段期間主要污染物排放量大幅下降，其中二氧化硫排放量較十年前大減72%。針對空氣污染物排放，調查顯示北京、天津、河北及周邊、長三角和汾渭平原排放強度較大。

生態環境部周三（10日）在國新辦舉行的新聞發布會，發表《第二次全國污染源普查公報》。會上指出，這次普查花3年完成，資料時期為2017年，主要調查對象為國內工業、農業及生活污染源共超過358萬個（不包括移動源）。其中，廣東、浙江、江蘇、山東、河北5省各類污染源數量佔全國總數超過5成；全國污染源的數量，特別是工業污染源的數量，基本上呈現由東向西逐步減少的分布形態。

在水污染物排放情況方面，主要為化學需氧量逾2143萬噸、總氮逾304萬噸、氨氮逾96萬噸。從排放量來看，長江、珠江、淮河流域因為流域面積大，涉及省份多，化學需氧量、總氮和氨氮等污染物的排放量較大。按排放強度分析，海河、遼河、淮河流域單位水資源的污染物排放強度大。

在空氣污染物排放物當中，以氮氧化物逾1785萬噸佔最多，其次為懸浮粒子逾1684萬噸，以及二氧化硫逾696萬噸。按區域分析，北京、天津、河北及周邊、長三角和汾渭平原是中國空氣污染物單位面積排放強度較大的地區，亦是國家確定的空氣污染防治重點區域。

至於固體廢物方面，山西、內蒙、河北、山東、遼寧5省一般固體廢物產生量佔全國約42%，山東、河北、山西、安徽和江蘇5省一般工業固體廢物的綜合利用量則佔全國40%。