新冠肺炎：內地調整國際航班　近期有望適度增加

國家民航局周三（10日）指，正與相關國家就調整國際客運航班事宜溝通，就目前進展情況，與相關國家的航班近期有望適度增加，將在確保防疫安全的條件下，有序恢復部分國際客運航班，滿足留學生和海外華人華僑的回國要求。部分航空公司已按要求採取相關措施，包括明定沒有核酸檢測證明的旅客不得登機。

民航局上周四（4日）發布關於調整國際客運航班的通知，提出在風險可控並具備接收保障能力的條件下，可適當增加部分具備條件國家的航班。發言人熊杰表示，主要視乎4類條件，包括向內地輸入新冠肺炎病例較少且經貿往來密切的國家，中國公民較多、回國需求強的國家，可有效降低前端疫情輸入風險的國家，以及境內外有復工復產需要、已與中國建立「快捷通道」的國家。

熊杰強調，嚴控境外疫情輸入風險，是增加國際客運航班的重要前提。為確保在調整國際客運航班過程中風險可控，當局已建立風險防控機制，航班「熔斷和獎勵」機制。對於防控措施到位有效、符合要求的航空公司，當局將兌現獎勵政策；對於防控措施不到位，觸動熔斷機制的航空公司，將果斷採取措施。