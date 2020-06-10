朱立倫稱國民黨力爭補選　網民目標罷免蔡英文

台灣高雄市長韓國瑜周五（12日）將正式解職，他周三（10日）再到墮樓身亡的已故議長許崑源靈堂弔唁時，對於市長補選及其未來動向均不作回應。前新北市長朱立倫同日亦到靈堂致祭，對補選一事則稱「國民黨不可以缺席，絕不會怯戰」。

隨着韓國瑜表示不提敗選訴訟，令表態願意承擔的朱立倫無緣參與高雄市長補選。朱表示會尊重對方決定，提出國民黨一定要找出最能讓高雄市民認同，以及與和原市府契合的人選，重新讓市民思考、檢驗，又呼籲具高雄市戶籍、35歲以上的黨內人士參與市長補選。

朱立倫指，現階段國民黨幾乎在最低點，國民黨需盡快定出改革方向，撕除民進黨及惡意人士對該黨貼下「親中賣台」的惡意標籤，並拉近年輕人與社會的距離。他希望市民可心平氣和，回到沒有政治考量、純粹為高雄發展之時，投下補選一票。

韓國瑜被投票罷免後，大批網民在網上號召罷免多名市議員、立委等，其中包括時代力量高雄市議員黃捷。有罷免團體周二（9日）發文指，罷免黃捷只是開始，民進黨的高雄市議員王浩宇和台灣基進立委陳柏同樣成為目標，最終目標是罷免台灣的蔡英文總統。