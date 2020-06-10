殺孕妻偽裝成交通事故　兇手終伏法

陝西榆林市男子景某，2017年殺害懷孕8個月的妻子，再偽裝成對方因交通事故身亡。死者家屬認為死因有可疑，經警方調查，景某因有婚外情，多次逼迫孕妻離婚及人工流產遭拒，遂痛下殺手將她殺害。他同年涉嫌交通肇事罪被羈押於看守所，後因故意殺人罪成被判處死刑，至周三（10日）伏法。

事發於2017年12月13日，景某駕車到榆林市，將孕妻從娘家接回清澗縣，期間妻子因交通事故身亡，景某卻安然無恙。死者父親憶述，當日凌晨4時許，家中廚房的天然氣接口離奇斷開，天然氣外洩，幸及時發現關閉才未有發生重大事故。他懷疑女兒身亡是女婿景某所為，於事發6日後報警。

景某被捕後交代， 2017年初認識情婦，同年5月起多次向妻子提出離婚，卻遭家人反對，又要求妻子人工流產及離婚無果。他於是冒充網友，為妻子製造虛假情人，企圖自導自演該虛假情人到家行兇鬧事，再報假案栽贓對方。

事發當晚，景某拔開岳父家中的天然氣管道，企圖製造天然氣洩漏的假象殺害妻子，卻被對方及岳父發現天然氣洩漏。他當日下午開車與孕妻返回清澗縣，途中以對方有外遇為藉口故意起爭執，再用手捂住妻子口鼻，致其當場窒息死亡。為掩飾殺人一事，他故意將車駛至排水溝，偽裝交通事故現場。