新冠肺炎：台59日疫情「捧蛋」　中醫冀獲政府補助

台灣流行疫情指揮中心周三（10日）舉行記者會，公布無新增新冠肺炎確診病例，是當地連續59天本地零確診。記者會上特別擺放了由農委會贈送的鴨蛋，以示希望台灣疫情持續「捧蛋」。針對台灣中醫師公會全聯會（下稱中醫公會）同日正式頒布針對新冠病毒的中醫臨床分期治療指引，指揮中心專家小組召集人張上淳表示未有計劃納入。

中醫公會在周三上午舉行記者會，分享中醫治療新冠肺炎的成果。台北三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，衞福部中醫藥司在今年疫情爆發時，推出「建置新冠病毒疾病中西醫共治模式計劃」，並與流行疫情指揮中心制訂「新冠病毒病中醫臨床分期治療指引」。其後台北三軍總醫院、台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、彰化醫院及高雄長庚共5家醫院，按指引對1名危重、5名重症及15名輕症患者共21人提供治療，最後所有患者康復出院。中醫公會呼籲政府能在中醫治療新冠病毒提供更多補助。

對於會否考慮將中醫治療納入指揮中心的治療建議指引，張上淳今在指揮中心記者會表示，專家小組認為有些中醫治療的臨床實證數據還不足，建議中醫藥師可先列出指引，供中醫臨床人員參考，但暫未考慮納入指揮中心的治療指引。

至於周四（11日）起將展開為期9日傳統宗教活動大甲媽祖遶境，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這次活動只有廟方工作人員參與，且每天都要進行記錄，呼籲信眾以網上直播方式參與；至於鑽轎底、摸神轎式儀式，廟方正與各縣市政府進一步溝通及規劃。

另外，越南媒體引述該國總理阮春福表示，當地計劃對30天沒發生疫情的地區恢復航班往來，台灣有望列入首波獲解除管制的名單。指揮中心指揮官陳時中回應消息屬實，但確切日期仍在安排中。據了解，越南首波開放管制的地區還包括中國廣州、日本東京、南韓首爾、老撾及柬埔寨等。