捷克參議院議長將訪台　大陸批評公然支持台獨

捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）將在今年8月30日至9月5日期間訪問台灣。對此，中國大陸駐捷克大使館周二（9日）批評，指維施特奇爾訪台是公然支持台獨分裂勢力和分裂活動，嚴重違背國際關係基本準則和雙邊政治承諾。

中國大陸駐捷克大使館在官網刊登發言人談話，批評維施特奇爾嚴重損害陸捷雙方合作的前提和政治基礎，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對；又稱陸方一貫反對建交國和台灣進行任何形式的官方往來，然而個別政客置雙方關係和互利合作於不顧，執意計劃訪台，侵犯了國家主權。

維施特奇爾早前表示，其前任柯佳洛（Jaroslav Kubera）再三遭到北京當局施壓阻止訪問台灣，反而強化他訪台的動機。對此發言人回應，指這是將陸方反對其干涉內政、維護國家主權和領土完整的正當行為污衊成干涉捷克內政，妄稱訪台是為維護捷克主權，嚴重違背了基本事實和國際道義。

發言人最後奉勸捷克個別政客不要把有關問題當作個人政治工具進行政治操弄，要真正以雙方人民共同利益為重。