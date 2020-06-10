澳洲不滿中方發留學預警　教育部及名校聯盟反駁

中國日前指澳洲在新冠肺炎疫情期間對華人的歧視增加，教育部周二（9日）更發出留學預警，提醒留學生謹慎選擇前往澳洲學習。澳洲教育部長德昂（Dan Tehan）周三（10日）反駁中方說法，否認國內存在種族歧視。澳洲八校聯盟亦稱，無接獲中國駐當地大使館任何有關華生遭歧視報告。

德昂發聲明指，澳洲是成功的多元文化社會，歡迎國際學生，並提供世界級教育。他又指，國內疫情平穩，認為澳洲是全球目前對國際留學生最安全的國家之一。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）亦否認針對華生的種族歧視上升，並指中方說法沒有事實根據，亦會造成中國學生的損失。

由澳洲國立大學和悉尼大學等8所名校組成的澳洲八校聯盟則批評，中方警告令人失望及明顯不實，直指教育淪為政治棋子。澳洲將於7月復課，約150萬名大學生將重返校園。政府數據顯示，去年澳洲75萬多名國際學生中，華生佔28%，有研究指疫情影響國際招生，到2023年大學將損失160億美元（約港元），7間目前正面臨資金危機。