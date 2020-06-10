自貿港分階段開放第七航權　民航局：戰略作用凸顯

當局指在自由貿易港的戰略定位下，高水平航權開放政策的戰略作用凸顯。

中國民航局近日提出，在海南自由貿易港分階段、分步驟試點開放第七航權。民航局政策法規司司長顏明池周三（10日）表示，在自由貿易港的戰略定位下，高水平航權開放政策對海南民航業和海南經濟社會發展的戰略作用更加凸顯。據了解，第七航權即完全第三國運輸權，在海南試點開放第七航權，代表海南部分國際航線開放予境外航空公司營運。

民航局日前發布《海南自由貿易港試點開放第七航權實施方案》，提出上述內容。顏明池介紹，實施方案在制訂思路上，堅持了5個方面的定位，分別是體現民航的高開放水平、體現航空運輸的戰略先導作用、體現開放試點的階段性、體現保障安全原則、具備可操作性。他又指，從其他自貿港的成功經驗看，航權開放政策起到不可或缺的作用。

據了解，第七航權是指某國或地區的航空公司完全在其本國或地區領域以外經營獨立的航線，在境外兩國或地區間有載運客貨的權利，例如德國漢莎航空承運英國倫敦至法國巴黎的航線。至於海南自2003年來國際航線網絡基本成形，國際航線數量由當年的5條增加到去年的103條。