博納影業副總裁黃巍逝世　終年52歲

黃巍逝世，有業者指事件屬行業之悲。

從事電影製作、發行、影院投資等業務的博納影業集團周三（10日）發表聲明，指副總裁黃巍於當日凌晨逝世，終年52歲。據內媒報道，黃巍是凌晨1時許從北京市悠唐購物中心墮樓，案件正在進一步調查中，不排除刑事嫌疑。據報隨着新冠肺炎疫情來襲，影院長期停止營業令電影業損失慘重，未知黃巍死因是否與之相關。

博納影業透過微信公眾號發布消息，就事件表示沉痛哀悼，惟官方並未具體說明黃巍死因，工作人員亦表示不方便告知。據悉，黃巍最近幾條微信朋友圈的內容均圍繞着影院行業，最後一次更新則在今年4月13日。

同時，內地導演賈樟柯也通過微博就黃巍的死回應，指事件屬行業之悲，並認為應該考慮影院復工復產，稱有電影企業日虧損100萬人民幣（約111萬港元），「100萬影院從業者需要生存啊」。

據博納影業官方介紹，擁有15年以上電影院產業從業經驗的黃巍，是中國電影發行放映協會影院分會副會長，曾任職於星美傳媒集團，任星美影院投資發展有限公司董事長兼總經理、中影星美電影院線公司董事。他亦是現任北京大學國際經濟研究所特約研究員、商業地產委員會副主席、二十一世紀商業​​地產研究院特邀研究員等，自2009年1月至今任博納影業副總裁。