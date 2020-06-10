教育部出台新措施　規範國際學生申請入學

中國教育部近日修訂出台《關於規範我高等學校接受國際學生有關工作的通知》，調整國際學生申請入讀內地大專院校的資格。《通知》指出，自2021年起，父母雙方或其中一人為中國公民、本人出生即具外國國籍的學生，須滿足最近4年內，有在外國實際居住2年以上的記錄，才可以國際學生身份申請入學。

教育部國際司負責人指出，內地近年出現部分學生父母雙方或一方為中國公民、本人出生即具外國國籍，在中國境內接受基礎教育，以國際學生身份申請入學的情況。為適應來華留學的新形勢，解決管理中出現的新問題，遂進一步嚴格規範國際學生入學要求。

《通知》指出，除了符合學校的其他報名資格外，申請者還應持有有效的外國護照或國籍證明文件4年或以上，且最近4年內有在外國實際居住2年以上的記錄，一年中實際在外國居住滿9個月可按一年計算，以入境和出境簽章為準。

《通知》又指，香港、澳門和台灣居民在移民並獲得外國國籍後，欲申請作為國際學生入學，應滿足通知首項要求。申請者若國籍身份存疑，校方應主動向當地設區、市以上的公安機關出入境管理部門核查，確認申請人的國籍。