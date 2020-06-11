新冠肺炎︰天津增1宗境外輸入病例　患者由無症狀轉確診

國家衞健委周三（10日）公布，截至當天凌晨，內地周二（9日）共新增3宗境外輸入新冠肺炎病例，包括內蒙古2宗、天津1宗，上海新增1宗疑似病例；天津疾控中心同日晚上通報，該市當天再新增1宗境外輸入病例，患者由無症狀感染者轉為確診病例。截至目前，內地累計確診病例83,047宗，造成4634病亡，現有確診病例55宗，無重症病患，現有疑似病例2宗，尚在醫學觀察的密切接觸者2892人。

據天津市疾控中心通報，當天新增的該市第59宗境外輸入病例為一名24歲男子，居住地為美國紐約。他今年2月1日抵達美國，在紐約大學學習，曾與同學在校外合租，3月中旬曾出現發燒症狀，最高體溫38℃，伴有咳嗽和味覺、嗅覺消失症狀，自行服藥後體溫降到正常，咳嗽及味覺、嗅覺消失症狀逐漸好轉，他遂以為是感冒，未有進一步診治。

該男子上周二（2日）乘坐聯合航空UA1871航班抵達洛杉磯，周日（7日）再乘坐國航CA988航班，於周一（8日）抵達天津濱海國際機場。他入境時體溫36.5℃，申報無疾病徵狀，經海關檢疫排查採樣後，轉送至天津市南開區維也納酒店集中隔離。由於其鼻咽拭子核酸檢測呈陽性，周二（9日）轉送至天津醫科大學總醫院空港醫院檢查，後確診為無症狀感染者。至周三，患者出現間斷咳嗽，味覺和嗅覺下降，經市專家組研判，由無症狀感染者轉為確診病例，，臨床分型為輕型，現已轉往海河醫院治療。