捷克民眾集會抗議政府貪腐　支持參議院議長訪台

捷克首都布拉格周二（9日）有數千民眾上街示威，抗議政府貪腐，對深陷貪污舞弊醜聞的總理巴維斯及執政聯盟表達不滿。也有民眾支持捷克參議院議長維施特奇爾計劃訪台，現場有人舉起青天白日滿地紅旗。

據捷克傳媒報道，布拉格當天有約1500至3000人在老城廣場集會，主要發起團體為去年曾組織自1989年以來捷克最大規模抗議活動的「民主百萬時刻」（Milion chvilek pro demokracii）。民眾批評執政聯盟應對新冠肺炎疫情不力，未能振興經濟，也過度向中國大陸傾斜，又批評執政聯盟拒絕正式感謝台灣捐贈防疫物資。

捷克衞生部早前因應疫情，禁止500人以上集會，遭輿論批評是壓制公民政治行動。「民主百萬時刻」約兩周前預告舉辦集會，衞生部則在集會開始前突然宣布永久解除500人集會限制令。

據了解，維施特奇爾將於今年8月30日至9月5日期間訪問台灣，惹來大陸官方批評。中國大陸駐捷克大使館直斥，維施特奇爾訪台是公然支持台獨分裂勢力和分裂活動，嚴重違背國際關係基本準則和雙邊政治承諾。