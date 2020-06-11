美媒：禁絕中國人才　不利美國人工智能發展

美國與中國目前關係惡劣，美國總統特朗普上月更宣布本月起禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境。然而有美媒指出，在研發人工智能（AI）方面，妨礙中國人才來美，對美國有百害而無一利。

神經訊息處理系統（NeurIPS）大會是一個著名的AI學術會議，美國《紐約時報》報道，主張中美合作的保爾森基金會(Paulson Institute)轄下MacroPolo智庫估計，該會議去年接納和發表的論文中，有近三分之一是出自曾在中國讀大學的研究人員手筆，這個比例比任何其他國家的大學都多。該智庫也發現，撰寫這些論文的研究人員，大多數在美國生活，為美國的公司和大學工作，最常見的工作機構依次是Google、史丹福大學、卡內基梅隆大學、麻省理工學院和微軟研究院，中國的清華和北大是前25名中僅有的兩家中國院校。

MacroPolo的研究員希恩（Matt Sheehan）說，大範圍阻截中國人才，會削弱美國在AI領域的領先地位。希恩稱：「他們都是中國最聰明的人才，他們選擇為美國的研究實驗室工作，在美國教書，幫助成立美國的公司。如果美國不再歡迎這些頂尖研究人員，北京會張開雙臂歡迎他們回去。」

美國一些機構表示，中美關係緊張已經開始影響人才流動。西雅圖艾倫人工智能研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）的行政總裁埃齊奧尼（Oren Etzioni）直言，來自中國研究人員的申請已顯著減少，他說對美國政府阻截中國人才的做法感到恐懼。

美國國防部通常禁止來自競爭對手國家的公民參與機密項目，政府採取一定程度的限制措施亦無可厚非；但業界人士認為AI領域有所不同，研究人員通常會發表他們的發現，且任何人都可以使用，所以AI的需要的能從事研究的人才，而不是保障知識產權。