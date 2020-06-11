多個縣市現蝗災　市農業局發布緊急通知

中國及巴基斯坦近日均出現蝗蟲災害。吉林市農業農村局近日發布緊急通知，指蛟河市、樺甸市、永吉縣等地的部分荒地、林地等處已發生蝗蟲為害。截至上周四（4日），全市蝗蟲發生面積約13.4公頃，密度最高可在每平方米發現50隻蝗蟲；當局提醒農民積極組織各級農業部門，做好蝗蟲監測與防控工作。

通知指出，蝗蟲為害部位大都為闊葉草本植物的嫩葉，危害狀為缺刻狀，個別導致整片葉子被吃光，平均每平方米發現10至20隻。目前蝗蟲處於蝗蝻階段，全市農田尚未發生蝗蟲為害，

市農業農村局植保專家提出防控措施建議，高度重視蝗蟲防控工作。各縣（市）區部門要組織植保技術人員加強對所轄區域的林地、荒地和周邊農田的調查監測，組織農戶及時防治，控制擴散為害。如出現大面積、高密度發生情況，要及時上報，組織開展統防統治、聯防聯治，確保農田免受蝗蟲為害。

此外，巴基斯坦國家蝗蟲控制中心表示，目前該國已有23.5萬平方公里的土地遭受蝗災，全國154個區中，已有60區受災。該國農業部、食品安全部門和軍隊組成聯合小組進行滅煌行動。另據當地媒體報道，中國日前已向巴國援助37.5萬升殺蟲劑。