煤礦發生瓦斯噴出事故7人失聯　市領導上月曾檢查

陝西渭南韓城市政府周三（10日）晚上通報，陜西燎原煤業有限公司一個煤礦，當天中午12時許發生煤與瓦斯突出事故，礦井內7名工人失聯。事故發生後，韓城市應急管理局已派員趕到現場，指導搜救工仍。內媒翻查資料發現，渭南市和韓城市兩級領導上月才前往涉事企業展開安全生產檢查。

根據韓城市政府官網資料，渭南市副市長、市公安局長楊建琦上月20日才帶隊到韓城市，全面督導檢查煤礦安全生產工作，推進煤礦安全集中整治各項措施落地達效。當時，市領導一行人曾到陜西燎原煤業公司，了解煤礦的生產規模效益、技術改造管理、重大風險和重點整治問題工作措施落實情況，及調度監控、帶班下井、人員定位系統、瓦斯綜合治理、民爆安全管理、應急救援等安全生產管理制度落實情況。另韓城市副市長劉革來上月4日也曾到陜西燎原煤業公司，檢查督導煤礦安全生產工作。

據悉，煤與瓦斯突出是指在壓力作用下，破碎的煤與瓦斯由煤體內突然向採掘空間大量噴出，是另一種類型的瓦斯特殊湧出的現象。它具有極大的破壞性。