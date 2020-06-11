航班延誤獲賠300萬人民幣　南京婦涉詐騙落網

江蘇南京一名李姓女子，從2015年至今遇上航班延誤近900次，獲賠償近300萬元（人民幣，下同，約334萬港元）。惟警方調查後，發現以她為首的犯罪集團，先騙取他人的個人資料，再購票虛構行程，利用航班延誤騙取理賠。目前，李女被警方依法採取刑事強制措施。

南京警方4月底接獲某保險公司報警，稱在機票延誤保險賠付時，發現以李女為首的多名人士，使用不同護照及身份證號碼多次理賠，懷疑遭遇保險詐騙。經查，該集團成員在各大保險公司頻繁申請航空延誤保險，相關賠償最終會轉帳至李女的銀行戶口。

警方同月29日拘捕李女，並在其住所搜獲大量用於記帳和航班信息的紀錄，以及她向各大保險公司索賠的詳細資料。資料顯示，購買一份保險的保費約40元（約45港元），而保險公司會因飛機延誤賠付400元至2000元（約445至2230港元）不等，最高可賠付8000元（約8900港元）。

警方指，李女曾在航空服務業工作，對於飛機延誤信息及保險理賠的流程都有所了解，她在網上挑選延誤率較高的航班後，利用親友的身份信息購買機票和飛機延誤保險。一旦航班出現延誤，她便着手向保險公司索賠，相反就會在飛機起飛前退票，盡量減少損失。