美國務院公布國際宗教自由報告　批華加大打壓力度

美國國務院周三（10日）公布《2019年國際宗教自由報告》，點名批評中國嚴重侵犯宗教自由；國務卿蓬佩奧批評，北京當局持續加大打壓宗教力道，不只大規模監禁維吾爾族人士，也持續打壓藏傳佛教和天主教等。

報告針對中國部分設有4個專節，分別說明新疆、西藏、香港與澳門的宗教自由現況。報告指出，北京當局目前承認佛教、道教、伊斯蘭教、基督教與天主教5個官方宗教，但只有隸屬當局認可協會底下的宗教團體，能登記並舉辦宗教儀式；又指內地持續傳出有宗教人士於拘留期間死亡，有人民因信仰遭當局騷擾、逮捕、拘禁、虐待或強灌中共意識形態等。

在新疆方面，美國政府估計有超過100萬名維族、哈薩克族、回族及其他回教徒被中國政府監禁在「再教育營」，數百名知名維族專業人士遭逮捕，目前仍下落不明。在西藏部分，報告指出當地時有傳出民眾因信仰遭逮捕及虐待，當局又持續限制佛教寺廟的規模和數目，自2016年起，約6000至17,000名僧尼被當局從寺廟中驅離。

針對港澳地區，報告特別關注香港反修例運動帶來的效應，指有天主教團體透過反修例運動凸顯香港與中國宗教自由程度差異，外國宗教自由團體擔心香港自治受侵蝕，影響香港宗教自由。報告又提到澳門旅遊局去年曾在大三巴牌坊上，投射中國國徽光雕。

談及中國時，蓬佩奧特別提到，他上周與六四學運領袖王丹等人首次會面，並再次抨擊中國「下流地」利用美國黑人弗洛伊德悲劇，來推動自身政治目的。