新冠肺炎：歐盟點名中俄　疫情期間散播假資訊

歐盟周三（10日）宣布將與多方合作打擊不實訊息，期間指控俄羅斯及中國散播新冠肺炎疫情的不實資訊。

歐洲聯盟執委會副主席朱羅娃（Vera Jourova）視像者會上稱，在疫情蔓延全球期間，來自內部及外部的不實訊息湧到歐洲，為對抗假訊息，歐盟將與由網絡到公共機構的所有相關參與者合作，支持獨立的事實查檢。她又特別提到，俄羅斯和中國在歐盟及全球進行有影響力的疫情假訊息宣傳活動；她亦呼籲Facebook和Twitter等社交平台加強對付假消息。

不過，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）補充稱，歐盟是在應對假訊息，不是與中國對抗，也不會與中國進行任何形式的冷戰。

對於歐盟的指摘，中國駐歐盟使團發言人進行反駁，稱中方一貫反對製造和傳播虛假信息，反對任何人、任何機構採取這種行為，中方才是虛假信息的受害者。發言人又指，歐方的文件選擇性提及中國，卻對那些蓄意反華和違背科學的、真正的虛假信息不聞不問；發言人敦促歐方應秉持客觀公正立場，科學理性處理相關問題。