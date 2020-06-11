被指沒兒女是最大失敗惹議　舞蹈家回應獲讚大方得體

被譽為「孔雀公主」的62歲內地舞蹈家楊麗萍，近日在微博上載一段生活影片後，有網民留言稱「一個女人最大的失敗是沒一個兒女」，引起輿論熱議。該網民留言獲得逾萬個點讚，但也有大批網民炮轟是把女人定義為「生子機器」。楊事後則留言回應稱「我的舞蹈作品也是我的女兒」，獲網民大讚「大方得體」。

據了解，楊麗萍當時上載了她在山林餐喝茶跳舞的短片，未料一名網民卻留言稱「一個女人最大的失敗是沒一個兒女，所謂活出了自己都是蒙人的，讓你再年輕30年，到了100歲，你的容顏難道還能保持30歲樣子，即你再美再優都是逃不過歲月的摧殘，到了90歲，兒孫滿堂那種天倫之樂」。

留言隨即掀起網民爭論，有網民批評「中國不缺生小孩的女人，而缺了令中國為之驕傲的孔雀舞。楊老師的藝術造詣，是當今世界上獨一無二」、「生不生孩子真的不能決定什麽，你就一定能決定你生的孩子以後會一直孝順你，然後子孫環繞？還享受天倫之樂？」、「女性的價值不是生兒育女」。及後，內地多名藝人也加入討論。

事件愈炒愈熱，一度登上微博熱搜榜。對此，楊麗萍回應稱︰「一個小螞蟻也是我的孩子，我的舞蹈作品也是我的女兒……人會走向衰老，走向死亡，誰也救不了你，但你的精神是年輕的，你的氣息是美好的，就會散發出來一種特殊的味道。只要自己過得好，沒有傷害其他人，就可以。謝謝大家的理解和愛，望我們都能自在，如我。」至於留言的網民及後解釋，自己不是針對任何人，自稱「不擅言談」，只想表達一下看法。