失明婦辦離婚疑遭刁難　苦練簽名一年

寧夏銀川市一對年老夫婦竟花2年時間，才成功在當地民政局辦理離婚。據夫婦的女兒稱，父母之所以花這麼長時間辦理手續，原因是當局指其失明的母親簽名不合格，因此其母花了一年時間練字。

女兒稱，父母感情破裂已多年，因此自2018年起多次到銀川市西夏區民政局辦理離婚手續，但因褚姓母親簽名不合格，導致手續一直無法辦妥。女兒表示，母親因為失明加上手部風濕變形，所以簽不好自己的名字。而民政局工作人員則每次都指母親的簽名不合格，要她練好簽名再去辦手續。

對此當地婚姻登記處工作人員回應稱，對方於2018年多是前往諮詢，民政局針對對方的情況表示會告知如何處理，後來褚便再沒前往。直至上月27日，褚婦前往辦理離婚手續，因結婚文件和身份證信息不符，本應先到石嘴山市補辦結婚證，才能辦離婚。因考慮到對方情況特殊，登記處從人事部門調出她的文件並核實之後，當月29日替給她補辦結婚證，再於本月2日替褚婦與丈夫辦妥離婚。

工作人員又稱，當事人會寫字，只是因為失明時間較長，字寫得不好。她只要能寫上去，就算寫得不好，但一眼看上去是那個字，體現自願性就可以。如果當事人實在無法簽名，會協調相關部門準備視像和音訊設備錄影。 工作人員強調已把可省略簽名的環節省去，並無刁難對方。