澳洲智庫公布全球和平指數　大陸排名下跌

澳洲經濟學與和平研究所（IEP）周三（10日）公布《2020年全球和平指數》報告，冰島繼續被列為世界上最和平的國家，阿富汗則連續2年位居榜末。報告又提及，有96個國家及地區在過去一年出現暴力示威，包括法國、香港、智利等。中國大陸排名下跌4位至104位，台灣則維持在37位。

今年IEP報告指，全球和平指數在2019年下跌了0.34%，是自2008年以來連續12年下跌。報告指出，去年各地的社會動亂是令和平指數下跌主因之一。IEP歐洲及中東地區總監斯卓班特斯（Serge Stroobants）指，去年的社會動盪不再受限於中東北非地區，而是擴散至多地，其中以拉美洲尤受影響。報告統計，2019年發生的騷亂、大罷工和反政府示威的次數，比2011年多出3.4倍。歐洲示威活動最為頻繁，但其中65%均為非暴力。

IEP又指，氣候變化引致水糧危機、移民增加，這些因素都進一步令族群之間易生衝突。IEP所長基利亞（Steve Killelea）又提到，中美角力持續升溫，影響國際局勢。他稱︰「中國經濟發展下，開始增強對外施壓，此舉由南海局勢可見一斑。他們（中國）主導了那個地區，這是美國不樂見的。」

這份報告是根據新冠肺炎大流行之前的資訊所完成，但IEP就此進行了額外調查，認為疫情很可能會導致明年的和平指數進一步下跌。報告分析，疫情導致多國經濟受創、削減海外援助開支，料不利阿富汗、南蘇丹等國局勢。而巴西、巴基斯坦及歐洲料將續受社會動盪影響，中東則將面臨油價下跌的不穩因素。

全球和平指數是綜合評估國內外衝突、社會治安、軍事化程度3個領域的23個指標，作出評分。位居冰島之後的國家依次為新西蘭、葡萄牙、奧地利、丹麥；最不和平的國家則是阿富汗、敍利亞、伊拉克、南蘇丹、也門等。全球恐襲和內戰形勢惡化，恐怖襲擊活動加劇的國家有97個，減輕的僅有43國；但恐怖襲擊造成的死亡人數則連減4年。