韓國瑜最後一天上班　邀市民出席音樂會道別

韓國瑜在任期最後1天到靈堂向許崑源致意。（中時電子報圖片）

台灣高雄市長韓國瑜上周遭投票罷免，按法規由當天起7日內將被免職，因此周四（11）是他最後一天上班。他上午8時從家中出發，先前往已故市議長許崑源靈堂弔唁，下午在鳳山行政中心草地舉辦感恩道別會。韓早前呼籲參加者屆時穿白衣出席，有支持者一早到達道別會現場霸位，亦有支持者發起送贈「萬民傘」行動。

韓國瑜日前在Facebook發文表示，周四是其團隊在市府上班的最後一天，他想跟市民朋友好好道個別並致上最深切的謝意，呼籲當天參與朋友務必穿白衣、全程戴口罩盡量靜默，以感謝取代仇恨，團結守望高雄。市新聞局長鄭照新周三（10日）表示，市府安排以音樂會形式道別，盼市民共享音樂的美好。

有韓的支持者發起贈送「萬民傘」活動，指在舊時，人民為頌揚地方官的德政而贈傘，送得越多，表示這個官是清官、好官。不過有人對此表示不認同，認為「穿白衣、又送傘」不符現代禮節。

依高雄人事處統計，隨韓國瑜離職的官員包括3名副市長、28名政務官及40多名機要人員，相關人員職務到周四下班終止。由於代理市長人選至今未公布，所以未安排市府人員交接儀式。