內地全面進入汛期　水利部籲市民有防洪準備

國家水利部周四（11日）表示，內地已全面進入汛期，今年以來全國累積降雨量較往年同期多近6%，共出現19次強降雨，有148條河流發生超過警戒線水位以上的洪水。水利部水旱災害防禦司司長田以堂表示，內地今年防汛形勢嚴峻，近期南方的強降雨過程應該不是最後一次，他呼籲市民要有防大汛、防大洪水的準備。

會上指出，自本月初以來，江南、華南和西南東部發生今年以來強度最大、範圍最廣、持續時間最長的降雨過程，珠江流域西江和北江、長江流域湘江和鄱陽湖水系、浙江錢塘江水系部分中小河流出現超過警戒線水位的洪水，一些河流出現超過保證水位或是歷史記錄的大洪水，西江、北江均發生今年第1號洪水，局部地區爆發洪澇災害。

針對近期南方地區的暴雨洪水，水利部先後啟動水旱災害防禦第四和第三級應急響應，多次發出通知作出有針對性部署，並派出6個工作組分赴廣西、廣東、江西、浙江、湖南等地指導防御工作。而今年要重點防範的三大水旱災害風險，分別為超標洪水、水庫失事及山洪災害。

水利部副部長葉建春於會上指出，山洪災害點多面廣、突發性強，是汛期造成人命傷亡的主要原因。每年因山洪災害造成的死亡人數佔洪澇災害總死亡人數約7成。因此水利部於今年4月組織開展了基層山洪災害防禦人員網上培訓，涵蓋全部2076個有山洪災害防治任務的縣共1萬多人，指導督促各級水利部門加強監測預警設施設備檢查檢修和運行維護，完善預警發布機制，及時向相關責任人發布預警。