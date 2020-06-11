劉少奇長女逝世　文革爆發前見父最後一面

內地媒體報道，已故國家主席劉少奇長女劉愛琴於周日（7日）在北京逝世，終年93歲。劉愛琴是劉少奇與第二任妻子何葆貞所生。

劉愛琴於1927年在湖北漢口出生，1966年加入共產黨，文化大革命中遭受到衝擊，1979年獲平反。她先後在河北師範大學、北京中國人民警官大學擔任俄語教師、副教授，又曾獲全國婦聯頒授「三八紅旗手」，以及公安部頒授人民警察一級金盾榮譽獎章。

1932年，何葆貞為營救中共元老廖承志被捕，1934年在南京雨花台被殺，當時年僅32歲。何被捕前，劉愛琴被託付給鄰居工人家庭撫養，之後養父家道中落，劉便過着流離失所的生活。直至1938年，劉回到延安與父親團聚。1939年與兄長劉允斌一起前赴蘇聯，進入莫斯科莫尼諾國際兒童院學習。1940年，進入蘇聯十年制學校就讀。2015年，俄羅斯向32名蘇聯衞國戰爭作出貢獻的中國公民頒發紀念獎章，劉愛琴是其中一員。

劉愛琴生前曾回憶，被接到延安的次年就去了蘇聯，1949年其父帶考察團秘密訪問蘇聯，兩父女才開始真正相處。談及那些年與父親交流最多的內容，劉愛琴稱：「他讓我好好工作，在單位裏不要和別人爭甚麼，不要覺得我是領導的女兒就怎樣怎樣。但我也沒和別人爭甚麼，他總是有那樣的擔心。」她又表示，1966年6月底至7月初，劉愛琴回北京住了一晚，當時文革已經有了苗頭，那次見面其父囑咐她不要跟着鬧，誰知那是我們父女的永別。