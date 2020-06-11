恆豐銀行前董事長蔡國華貪污103億人民幣　擁香港山頂別墅

山東省恆豐銀行前董事長蔡國華受賄案，周二（9日）上午在東營市中級人民法院開庭，檢方指控他觸犯國有公司人員濫用職權罪、貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、違法發放貸款罪共5項罪名，涉案金額約103億元（人民幣，下同，約114億港元）。此外，他更在北京、上海、香港太平山頂等地擁有天價別墅。

蔡國華涉嫌濫用職權造成恆豐銀行經濟損失8.9億餘元（約10億港元）、涉嫌貪污1022萬餘元（約1137億港元）、涉嫌挪用公款48億元（約53億港元）用於個人經營、涉嫌受賄11.8億餘元（約13億港元），涉嫌違法發放貸款35億元（約39億港元）。這些受賄款項主要用於在北京、上海、香港購買別墅，香港的別墅折合4.74億餘元（約5.3億港元）。

資料顯示，蔡國華現年55歲，山東陽信人，在職研究生，工學博士。1978年至1981年，他就讀於德州醫專西醫專業；1981年至1984年，他在山東省陽信縣陽信鎮醫院做醫生，隨後「棄醫入仕」，曾任山東煙台市副市長、市委常委、政府黨組成員兼市國資委黨委書記，2013年任恆豐銀行董事長，2017年11月因涉嫌嚴重違紀違法受查。同時，時任該行紀委書記、原煙台市紀委副書記王曉森也被免職受查。

恆豐銀行是12家全國性股份制商業銀行之一，其前身為1987年經國務院同意、中國人民銀行批准成立的煙台住房儲蓄銀行。2003年經中國人民銀行批准，改制為恆豐銀行股份有限公司，總部設在山東省煙台市。今年10月8日，銀保監會批復同意恆豐銀行將法人註冊地址從山東省煙台市遷移至濟南市。除了蔡國華，恆豐銀行前董事長姜喜運犯貪污罪、受賄罪、違規出具金融票證罪、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪，已於去年年底被一審判決死緩。