中學男生疑不堪學業壓力　校園斬傷小學女生

台灣新北市淡水區周四（11日）上午8時許發生校園傷人案，一名年16歲的高中一年級（即中四）男生，突然從書包取出水果刀斬向一名10歲的小學三年級女生。在場老師見狀上前將男生壓制，並通知救護車將女生送院。據了解，涉事兩名學生互不相識，詳細事發原因及行兇動機仍在調查中。

據了解兩人就讀的學校同時設有中學和小學部，事發時女童在校門排隊等候量體溫，突遭少年持長30厘米的水果刀斬向背部。少年行兇後隨即被在場的江姓教師和許姓義工制服在地上。校方之後報警，由到場救護車將女童和少年送院。據知女童背部共3處受傷，疑傷及內臟，目前在加護病房觀察中，少年被老師制服過程中左手也被割傷。

校方表示，斬人的男生平日表現正常，惟學業成績比較落後，懷疑因此產生壓力。另由於事發不少學生在場並受驚，校方將安排學生接受輔導。

受害女童家屬下午含淚受訪直呼「教育失敗」；警方訊後將少年依傷害、少年事件處理法罪嫌移送士林地院少年法庭。

16歲少年並無手冊，也無就醫紀錄，平時在校表現正常，成績在班上大約中段，個性內向的他平時沉默寡言。10日晚間少年從家中抽屜找到30公分長刀子藏在書包，11日上午7時許隨機找女童朝她背部猛刺3刀，造成女童3處切割傷，少年犯案後遭教師們壓制；而女童其中一刀傷及內臟，目前仍在加護病房觀察中。

少年向警芳表示，事發時腦袋一片空白知道自己在幹嘛，但不知道為甚麼要這麼做，面對詢問不斷搖頭拒答，後續製作筆錄時，僅坦言並不認識被害女童，其餘始終低頭不發一語。

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事發後新北市議員陳偉杰亦有到場了解，得悉家長對校園安全管理存疑慮，有部分家長更擔心學生會懼怕返校上課。對此陳偉杰已特別提醒學校要加強對學生心理輔導，同時必需確保學生出入校園的安全。