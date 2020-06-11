內地南方暴雨成災　至少釀19死262萬人受災

內地南方多地近日暴雨成災，洪澇災害已波及多個省市，造成至少19人死亡、262萬人受災、23萬人需緊急撤離。湖南省防汛抗旱指揮部周四（11日）通報，截至當日上午10時，暴雨導致的洪澇災害已波及省內13和市州、55個縣市區，受災人口達59.3萬，210戶共548間房屋倒塌，大量房屋受到不同程度的損壞；另外，廣東省本輪龍舟水強降雨過程基本結束，有關部門已在周四結束防汛4級應急響應。

據氣象和水文部門監測，上周六（6日）以來的強降雨，是湖南今年至今覆蓋範圍最廣、累計雨量最大、災害損失最重的強降雨，省防汛抗旱指揮部周三（10日）正式啟動防汛4級應急響應。其中，永州市江華瑤族自治縣、邵陽市隆回縣、湘西土家族苗族自治州保靖縣、婁底漣源市受災嚴重，當局緊急轉移28,783人，有9520人需要政府緊急生活救助，水稻、玉米、茶葉、烤煙等作物受災情況最為嚴重。

廣東省應急管理廳表示，雖然目前廣東這一輪的降雨已經結束，但依然處於龍舟水高峰期，江河底水處於高位，土壤含水量高度飽和，各部門依然要繼續做好山泥傾瀉等地質災害監測和防禦，對損毀的房屋進行房屋安全評估，注意退水的堤壩安全，做好積水點退水後的消毒工作，安排被緊急轉移市民的基本生活。

中國氣象局周四指出，江南、華南等地的持續強降雨已結束，未來4日雨帶將北移至江漢、黃淮南部、江淮等地將。氣象局預計，本周四至下周日（14日），貴州中部和西南部、重慶東南部、湖南西北部、湖北中部和東北部、河南東南部、蘇皖中北部的部分地區有大暴雨；而貴州西南部、湖北東北部、安徽中部等局部地區將落特大暴雨，其中周五（12日）、周六（13日）為強降雨最強時段。而下周一（15日）至下周三（17日）西南地區東部、江漢、黃淮南部、長江中下游等地將迎來強降雨。