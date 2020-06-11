水淹陽朔　桂林漓江上游4大水庫同時排洪

內地南方地區連日暴雨，廣西桂林市陽朔縣災情嚴重，江河、水庫水位猛漲，造成多處內澇災害，並出現山泥傾瀉、塌方等事故。桂林水利局決定周四（11日）下午2時30分起對斧子口水庫、川江水庫進行排洪。此外，小溶江水庫與青獅潭水庫水庫已於周二（9日）下午開始洩洪，周四仍繼續。

桂林水利局周四（11日）中午發通知，鑑於漓江桂林水文站水位、陽朔水文站水位、平樂水文站水位均低於警戒水位，並持續下降。為騰出部分庫容，以應對後期可能再次出現的強降雨，確保水庫大壩安全和下游防洪安全，經水庫調度專家組會商，決定對上述4大水庫進行排洪。預計漓江桂林水文站周五（12日）凌晨零時的水位達到145米左右，流量每秒1400立方米，呼籲相關部門和市民做好防範。

據介紹，周三（10日）上午8時至周四上午8時，桂林市普降小到中雨，龍勝、興安、臨桂、荔浦、資源等縣市區局部降大雨或暴雨。全市有42個站點降雨量逾50毫米，其中最大的是桂林市龍勝縣馬堤鄉達75.5毫米。漓江上游日平均降雨29.5毫米左右。

周四上午8時，桂江桂林水文站水位145.11米，接近警戒水位146米，流量為每秒1450立方米。全市448座各類水庫有81座排洪，其中大型4座，中型8座，小型69座，其他各類水庫運行正常。