中學男生疑不堪學業壓力　斬傷小學女生

台灣新北市淡水區周四（11日）上午7時許發生一宗校園傷人案，一名就讀高一（即中四）的16歲男生，在校園內用水果刀斬傷一名同校小學三年級女學生。救護員接報趕到現場將女生送院，由於她傷及內臟，目前仍在深切治療部留醫；而斬人的男學生則被老師控制，交予警方調查事發原因及行兇動機。

男生當時在學校門口測量體溫處，突然從書包中拔出一把長30厘米的水果，斬向同校10歲女同學，在場江姓教師和許姓義工見狀隨即將斬人的學生制服在地。據悉，女童背部中了3刀，其中一處疑傷及內臟，而男學生則在被制服過程中，割傷左手。

警方事後對斬人的男生進行筆錄，他表示自己並不認識受害人，是隨機犯案；行兇時雖然腦袋一片空白，但清楚自己在做甚麼。他指自己從小學開始便非常在意別人的眼光，覺得大家都用異樣眼光看待他，在他背後説壞話；他又向警方表示，自己最近因壓力很大，於是在家中取出刀具放入書包中。目前，警方依殺人未遂將男學生移送士林少年法庭偵辦。

校方表示，斬人的男生平日表現正常，惟近日學業成績下滑，疑因此產生壓力；男生班主任則表示，該學生平時給人的印象很乖、很盡責，對於交代的事都會努力完成，但同時個性內向，平日沉默寡言，成績在班上屬於後段，也無就醫紀錄。另由於事發不少學生在場並受驚，校方將安排學生接受輔導。

受害女生家屬下午含淚受訪，直呼「教育失敗」，學校有必要跟進學生教育和安全問題，「小學生快快樂樂去上學，卻被師兄攻擊，沒有一個家長能夠接受」；而男生的家屬則未就事件作出回應。