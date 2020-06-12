新冠肺炎︰聯防聯控機制發布通知　要求加強管理發燒患者

國家衞健委周四（11日）公布，全國過去一日共新增11宗境外輸入新冠肺炎確診病例，分別出現在上海、廣東、天津和福建。當日全國新增4宗無症狀感染病例；北京市周四則新增1宗本地確診病例，患者近兩周未離開北京。截至目前，內地累計83,058人確診，當中4634人病亡。另國務院聯防聯控機制綜合組當天發布《關於發揮醫療機構哨點作用做好常態化疫情防控工作的通知》（下稱《通知》），要求醫療機構加強管理發熱患者。

《通知》要求，所有到發熱門診求醫的患者，必須掃「健康碼」，並接受核酸檢測；對於待排除和疑似病例，院方要第一時間進行醫學隔離，同時，發熱門診不得拒收患者；又要求各類醫療機構要落實預檢分診制，派出專人陪同出現發燒、咳嗽、乏力等徵狀的患者，按規定路線前往發熱門診就醫。醫務人員發現可疑病例後，必須詳細登記相關信息，並按相關程序及時報告、收治和轉運。

《通知》又要求，鄉鎮衞生院、村衞生室、社區衞生服務中心等基層醫療衞生機構，要落實首診負責制，對發熱患者進行登記，1小時內上報至所在地衞生部門，引導患者到發熱門診進行檢查。同時，要嚴格落實救護車信息傳遞與反饋制度，因發熱撥打「120」急救電話，經救護車轉運至發熱門診就醫的，急救中心要做好交接和登記，同時上報本區縣領導小組（指揮部）。

《通知》強調，各地要加強對醫療機構的指導和監督，特別是針對具有「哨點」性質的醫療機構，要開展定期檢查和隨機暗訪，督促落實各項措施，堅決防止因職責落實不力導致的疫情擴散。各地也要進一步加強新冠病毒核酸檢測管理，將上述通過「哨點」發現的人員納入「應檢盡檢」範圍，確認核酸檢測結果為陰性後，要及時解除管控措施，將「健康碼」調整回正常狀態。如各「哨點」落實不力，當局要開展責任倒查，依法依規對相關機構和責任人追究責任。