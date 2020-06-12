網傳司機直播迷姦女乘客　警方緊急介入調查

內地網絡周四（11日）瘋傳一段「滴滴司機直播性侵」短片，引起全國哄動。爆料網民聲稱，河南鄭州市一名自稱「滴滴出行」網約車司機的男主播，周三（10日）凌晨1時許用迷藥迷暈一名女乘客後，在車上性侵對方，期間更全程在網上直播，甚至不斷要求網民打賞。滴滴當日表示，已向警方報案，正緊急核實事件。河南省公安廳同晚回應，已安排鄭州警方緊急核查，有進展會第一時間公布。

最先爆料的網民是「besafe2020june」，他在爆料文章中上傳一段約20分鐘短片，聲稱自己無意中在一個地下直播平台APP中，發現了一位名為「戶外車震」主播的直播間，直播間大字標題寫道「深夜滴滴迷姦」，引起了他好奇。他起初也不太相信真的會發生迷姦案件，直至一名女性受害人上車後，他立即錄下直播片段，根據直播平台數據，當時有近3000人同步觀看。據稱，片段全長約40分鐘，由於主播犯案後便中止直播，故他也不知事件後續發展，但為提醒女性提高警覺，他在刪除了不堪入目的片段，以及進行「馬賽克」和「黑白化」處理後，決定上載片段，並在網上舉報。

從他上載的短片可見，該名男主播接載一名女乘客後，一邊開車一邊與女乘客搭訕，降低其警戒心，又問女子「介意我做你男朋友嗎」、「可以加一下微信嗎」等問題。受害女子談起2年前的「空姐遇害案」時，該主播還是「現在車裏有攝像頭，誰敢犯罪」。及後，男主播以買水為由離開車廂，落車前向女子表示要「車裏有味道，所以噴點香水」，女子提議用自己的香水，但被男主播拒絕，隨即拿出一支疑似「迷姦水」在車廂亂噴。

男主播其後在車外等候，期間回答觀眾提問，聲稱「這個東西（迷姦藥水）我不賣的」、「我沒有戴避孕套」等；有觀眾問到「怕不怕報警」，他卻聲稱「受害人甚麼都不記得」，又炫耀前一天曾性侵另一受害人。當他返回車廂時，女子已經昏倒，他便開啟價格大致等於10元人民幣（約11港元）的付費直播房間，並向觀眾直播性侵過程，過程中不斷向觀眾索取打賞。

微博用戶「巧克力翠翠殺」周四晚上近7時轉發爆料文章後，引起輿論哄動，短短6小時內已有近30萬人「點讚」，超過3萬則留言。其中，有網民質疑片段屬於「自導自演」，又指「單靠噴香水就能迷暈，這恐怕是致死量了」，但也有網民非常擔心事件屬實，呼籲警方徹查事件，又呼籲女士乘搭網約車時要提高警覺。

事件同時引起多間內地傳媒關注，其中有內媒記者經調查後，認為網傳短片的直播平台頁面，與一款名為「星戀直播」APP高度相似，惟記者搜索該男主播ID卻已無任何結果。據報道，「星戀直播」官網上雖設有《用戶協議》，要求用戶不散布淫穢、色情等內容，惟《用戶協議》未有出現任何公司名稱。記者及後通過第三方網站，才發現直播APP官網域名由一家美國公司代為註冊，時間為去年11月，IP地址服務器則位於香港。在APP內充值頁面中，收款方為「廈門樞頌奇貿易有限公司」，轉賬信息則指帳戶持有人為「蔡果」。

「巧克力翠翠殺」及後再回應事件，指雖然涉事男主播自稱滴滴司機，但是否屬實還有待確認；她又強調自己只是一名「熱心過頭的網友」，不想過多捲入事件，但她證實涉事平台確為「星戀直播」。事後，內媒記者已向國家網信辦舉報「星戀直播」。