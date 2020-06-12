新聞背後︰網約車安全屢惹疑慮　空姐姦殺案轟動全國

網約車在內地近年大行其道，惟與此同時，涉及網約車司機的案件層出不窮，多次傳出女乘客遭性侵，甚至姦殺案件，當中以發生在2018年河南鄭州「空姐姦殺案」最為轟動。案發後，滴滴一度暫停順風車業務整改，且辭退多名高層。未料近日再傳出疑似網約車司機性侵女乘客事件，再引起輿論對網約車安全的疑慮。

案發於2018年5月5日晚上11時許，祥鵬航空空姐李明珠當晚從雲南昆明飛抵鄭州後，由於急於趕回家參加親戚的婚禮，遂購買了翌日凌晨1時37分從鄭州到山東濟南的火車票，並叫了網約車。她上車後不久，便向同事抱怨遭司機性騷擾。李女間同事聞訊立即打電話給她，「你就假裝，說老公我馬上到機場，我給你打」。但李女在電話中表示「沒事」，同事就掛了電話，未料李女此後失聯。

李的遺體於同月8日被尋獲，警方發現遺體下半身赤裸，身上有精斑和數十處刀傷，推測李女遭網約車司機劉振華姦殺。案件曝光後，「滴滴出行」被推上了輿論的風尖浪口，公開向死者家屬和公眾致歉，並懸賞100萬元人民幣（約110萬港元）。惟至同月12日，警方在鄭州市西三環一條河渠發現劉振華遺體，證實他犯案後畏罪自殺。

同日，滴滴承認順風車司機註冊制度上出現問題，決定對順風車業務停業自查整改一周，同時在其他平台業務對全部司機進行全面審查，並清理平台上可能存在的人車不符情況、整改運營及客服體系。另一方面，內地也加強對網約車監管，交通運輸部同月24日宣布把網約車企業及所屬司機納入的士行業服務質量信譽考核體系；翌年11月1日，由7部委聯合發布的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》也正式實施。