台鐵車卡無人駕駛滑行5公里　交通部介入調查

台鐵局新左營站周三（10日）上午有貨物列車竟在「無人駕駛」的狀況下，在路軌滑行約4至5公里遠，幸未釀成傷亡事故。交通部運輸安全委員會（下稱運安會）周四（11日）表示，將對事件搜證調查，後續也會對相關人員進行懲處。

台鐵局指出，事發於周三上午11時許，當時新左營站第7202次貨物列車調車時，一節工作車卡突脫離並溜走，調度員發現後已立即將路線轉往新左營至高雄間東正線，並防其他列車駛入發生碰撞。至於該節「無人駕駛」車卡則從新左營站一直滑行至接近美術館站前停下。在車卡滑行過程中，路軌轉轍器未受損，亦無人受傷或發生撞車事故。台鐵局後續指派救援機車由新左營開出至現場進行連掛，於中午12時26分將溜走的車卡拉回新左營站。

台鐵局表示，事故原因正由運安處調查中。運安會則表示，台鐵局有按規定即時通報，只是第一時間資訊不完整，由於事故未造成傷亡，不會被納入第一級嚴重事故處置，至於事發原因，到底是司機未聽指令，還是調車人員失誤，則有待運安處調查。另運安處也與交通部密切聯繫，擴大清查類似狀況以往是否曾出現。