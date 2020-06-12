識破情事斬死二奶　女子潛逃22年落網

內蒙古阿拉善盟公安局周二（9日）通報，當地警方近日在河南省漯河市臨潁縣，拘捕一名潛逃22年的郭姓女命案逃犯。郭女當年涉嫌在將董性丈夫的的情人馬某某斬傷致死，隨後潛逃外地後，被警方網上追逃。目前郭已被刑事拘留，案件正進一步審理。

1998年，外來女工郭女與董男居住於阿左旗原呼魯斯太鎮，當年2月13日，郭因悉破董、馬二人的姦情，氣憤之下持刀將馬女及其兒子斬至重傷，前者終傷重致死。警方第一時間立案偵查，惟全力緝捕無果。

22年來，警方先後調派警力十餘次到郭女可能潛藏地點，包括四川、廣東等地，及其原籍地河南省漯河市臨潁縣。另調查其近親屬人員的訊息、活動軌迹，但始終未獲得實質進展。至今年3月，全國公安機關開展命案積案攻堅專項行動，郭女被列為部督逃犯，公安局成立專案組再次梳理案件。

經前期大量的數據研判與匯總分析，警方梳理出一條與郭有關的線索，在多次研判分析下前往線索地點偵查，遂在上周二（2日）派員趕赴漯河市，與當地公安機關配合後查證郭女的潛藏地點。至上周五（5日）晚，警員在臨潁縣一麵粉直銷店將郭一舉拘捕。經初步審訊，郭對其犯罪事實供認不諱，成功，阿拉善警方成功破獲這起沉積22年的殺人案。