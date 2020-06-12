全國首次！省政府試行交通輕微違法「首錯免罰」制度

浙江省交通運輸廳、省綜合行政執法指導辦公室近日聯合印發《關於在交通運輸領域推行輕微違法行為告知承諾制的意見（試行）》（下稱《意見》），將在全省推行交通運輸輕微違法行為「首錯免罰」制度。據了解，這是全國範圍內首次有省政府推行「首錯免罰」制度。

該制度是指在交通運輸輕微違法行為中，當事人是首次犯事，且經警方批評教育後，自願簽署承諾書，立即糾正或約定時間內及時糾正，警方則不再予以行政處罰。省交通運輸廳相關負責人舉例稱，如私家車司機或貨車司機因一時疏忽，未按規定攜帶《道路運輸證》，且經警員教育後自願承諾立即改正，經交通運輸部門核實是初次違反，則可免予處罰。

負責人續指，《意見》嚴格限制了適用條件，對適用告知承諾制的執法事項實行清單化管理，首批事項共23項，並根據法規變化和執法實踐進行動態調整。據稱，適用告知承諾制的執法事項須同時具備4個條件，即情節輕微、具備整改條件的立即或者及時改正、本省本年度首次被查獲、清單所列。據稱，在試行一段時間後，省交通運輸廳將對《意見》實施情況、效果和存在的問題組織專題評估，並構建長效工作機制。