美參院委員會通過國防授權法　撥款用於與華競爭

美國參議院軍事委員會周四（11日）通過並公布參議院版本2021年《國防授權法案》(NDAA)，法案涉及7400億元（美元，下同，5.77萬億港元）撥款，內容涵蓋軍人薪酬、軍事裝備及與中國的大國競爭。鑑於美國累人弗洛伊德遭白人警察「跪殺」後引發的種族歧視爭議，法案也支持把內戰時以南軍將領命名的軍事基地改名，並禁止動用軍隊對付示威者等。

與近年相若，2021年度《國防授權法案》也包含針對中國的條文，其中包括撥款近70億（約546億港元）支持「太平洋威懾倡議」，以集中應付印太地區的競爭。法案也要求有關部門，提交評估使用中國科企華為華為技術所帶來的風險的報告。另法案批准撥款91億元（710億港元），用於訂購95架F35戰機，並授權空軍改動6架原本售予土耳其的F35戰機。

法案也提到，新冠肺炎疫情暴露美國公司對中國的依賴，提出要加強美國供應鏈的措施，同時限制導彈防衞系統與中國的系統融合。同時，法案建議撥款4400萬美元（3.4億港元）研發疫苗及其他生物科技研究。

由共和黨領導的參議院軍事委員會最終以25對2票，通過支持法案。惟要連續第60年成為法例，參眾兩院還要協調一個兩院均同意的2021年《國防授權法案》版本，再交兩院表決。在兩院通過後，法案將呈交美國總統特朗普簽署，正式成為法例。