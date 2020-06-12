台雙屍案被告坐18年冤獄　改判無罪或巨額索償

台灣20年前轟動一時的台南市歸仁區雙屍命案，男子謝志宏被控合謀性侵一名陳姓女學生，再殺死一名張姓農民。案件其後經多次審理並上訴，謝男9次被判死刑。直至台灣高等檢察署台南分署（下稱台南高分檢）發現新證據，聲請再審案件，上月謝男獲改判無罪，其後檢方未再上訴，謝男周四（11日）終獲判無罪確定。據指，謝男若提出刑事賠償，可望獲最高3400萬元（新台幣，下同，約907萬港元）賠償。

2000年6月24日凌晨，18歲陳姓女學生在台南縣歸仁區遭人性侵後被斬48刀致死，路過的張姓農民因目擊事發經過也遭滅口。警方後查出案件主謀為郭姓男子，郭男指控謝為共犯。謝男曾向警方承認犯案，但後來辯稱是遭逼供才認罪，惟庭審時未被採信，結果歷次審理均被判死刑，最高法院於2011年5月判郭、謝二人死刑確定。

及至2018年，案件因監察院監察委員提出報告指原確定裁決違反公平原則，台南高分檢同年重啟調查後，發現當年謝男承認殺人的口供都找不到錄音帶，因此其口供不具證據力，另經查謝男也沒有殺人動機，案件去年獲准再審，至上月15日，謝男終獲改判無罪。

謝志宏的辯護律師涂欣成表示，近日將開會商討替謝男追討賠償案，但尚未定出提出刑事訴訟的時間。據指，謝男被關押逾18年，以每日3000至5000元（約800至1330港元）的冤獄賠償金額計算，提出刑事賠償後，可望獲最低2050萬元（約547萬港元）至最高3400萬元賠償。