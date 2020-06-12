新冠肺炎：李文亮妻誕遺腹子　稱丈夫的最後禮物

今年2月7日因感染新冠肺炎病逝的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，妻子付雪潔周五（12日）在武漢誕下男嬰，表示孩子是丈夫送給她的最後禮物。

李文亮病逝時，懷有5個月身孕的付雪潔一度悲痛過度，出現低血壓和出血等症狀需要住院，其後情況穩定回到棗陽娘家安胎。周五凌晨，付女在武漢一家醫院順產誕下男嬰，重約3公斤，母子平安。付雪潔隨後在微信朋友圈發文稱：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」誕下男嬰前，李文亮夫婦已育有一名5歲兒子。

付女接受內媒訪問時稱，丈夫是一名很負責的醫生，因為擔心病人等他，所以每天都早些返回醫院。日常生活中，李文亮也是最溫柔的丈夫和父親，但凡妻子和孩子提出的所有需求，他都會盡力滿足。丈夫逝世時，付女終日以淚洗面，又瞞着上幼稚園的孩子，謊稱「爸爸出國了」。

去年12月底官方尚未公開疫情爆發時，李文亮率先在社交群組提及於武漢華南海鮮批發市場的疫情信息，因此被稱為疫情「吹哨人」。惟事後他因此事遭公安訓誡，直至今年3月國家監委調查組發表關於李文亮的調查報告後，武漢市公安才向其家屬道歉。李文亮之後獲湖北省政府和國家衞健委，追授烈士和全國衞生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人。