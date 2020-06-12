中國軍方研究員涉隱瞞身份　複製美國大學資料遭拘

美國加州大學三藩市分校一名來自中國的研究員，周日（7日）於洛杉磯國際機場準備登機返回中國天津時，遭聯邦調查局（FBI）人員拘捕，原因是他涉嫌隱瞞其解放軍身份，並替軍方竊取大學資料，企圖在中國複製實驗室。

加州北區檢察官辦公室於當地周四（11日）公布，該名中國研究員王新（Xin Wang，音譯），去年3月前往加州大學三藩市分校從事科學研究，涉嫌在辦理簽證時隱瞞其解放軍身份。他報稱自己曾於2002年9月至2016年9月，在軍中單位擔任醫學助理教授。但他被捕時，卻向海關及邊境人員承認目前仍在軍方大學實驗室任職技術人員，軍階相當於少校。

王新被指同時接受大學以及中國軍方的獎學金在當地進行研究，從中觀察大學實驗室的設計，然後以電郵將有關資料傳送回中國。另他向大學教授導師表示，曾複製對方在中國所設實驗室的資料。該大學部分研究項目，是獲美國政府資助。王新承認，他當日抵達機場前已將手機微信的部分資料刪除。

目前，王新被控簽證欺詐罪，一旦罪成，最高可判監10年並罰款最多25萬美元（約195萬港元）。