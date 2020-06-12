財政部建特殊支付機制　確保抗疫資金落實到位

國務院上月向全國人大會議發表的工作報告中，提到今年財政赤字規模較去年增加1萬億元（人民幣，下同，約1.1萬億港元），並發行1萬億元抗疫特別國債。財政部副部長許宏才周五（12日）表示，將建立特殊轉移支付機制，確保上述資金直達地方基層，同時嚴格監管資金的使用情況，防止資金被挪用或帳目弄虛作假。

國務院新聞辦公室周五舉行記者會，介紹建立特殊轉移支付機制的情況。許宏才稱，建立機制目的是為明確資金範圍、細化分配流程、實施帳目監控、壓實地方責任以及加強監管問責。為防止地方造假套利的行為，機制建立了一整套的制度、規則和辦法，包括實現全鏈條的監控、推進市縣實名制、健全資金監控系統與使用部門的系統對接、加強審計監督，以及強化公開公示制度。

有關建立資金監控系統的工作，財政部預算司司長李敬輝解釋可分成三方面；一是明確資金的管理要求和辦法，要求定期報告、資訊公開、監督問責等。二是建立台帳制度，確保帳務清楚、流向明確，以及資金精準落實到位。三是加大監督力度，強化問責機制，透過實時跟蹤資金分配、撥付和使用情況，確保帳目可查，及時發現並制止截留挪用、弄虛作假、資金沉澱等問題。