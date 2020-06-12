無黨籍楊明州任代理市長　8.15補選

台灣的高雄市長韓國瑜被罷免後於周五（12日）正式下台，中選會同日開會後公布稱，決定於8月15日投票補選高雄市長。台灣的行政院同日公布，由曾擔任過副市長、無黨籍的楊明州接任高雄市代理市長，預計周六（13日）早上交接。

中選會周五發布兩份通告稱，按照台灣的公職人員選舉罷免法相關規定，選舉區域為高雄市，將投票選出一名市長，最高競選經費金額逾8880萬新台幣（約2366萬港元）。民眾可於投票當日上午8時至下午4時，在市內各投票所內投票。

另有罷免通告顯示，高雄原選舉人數近230萬人，實際投票人數近97萬人，投票率超過42%，其中近94萬人同意罷免、逾2.5萬人反對罷免，遂投票通過罷免韓國瑜市長職位。

資料顯示，現年64歲的楊明州畢業於成功大學土木所碩士，曾擔任高雄市政府副秘書長、市工務局工程科科長、養護工程處處長、建築管理處處長等職位。他亦曾於高雄代理市長許立明任內，擔任高雄市副市長；並於前高雄市長韓國瑜上任後，擔任高雄市政府秘書長，但於去年9月因個人因素主動請調，調任為高雄市政府參事。