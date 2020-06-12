藍營邀蔡英文赴釣魚島抗議　綠營籲擱置爭議共同開發

日本沖繩縣石垣市議會擬把釣魚島（日稱尖閣諸島、台稱釣魚台）的行政地名由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發爭議。國民黨主席江啟臣日前邀請台灣的蔡英文總統共赴釣魚島，以實際行動表達抗議；台媒周五（12日）則引述民進黨發言人顏若芳表示，該黨呼籲各方秉持「擱置爭議，共同開發」原則，以和平方式解決東海地區的爭議。

江啟臣透過Facebook發文指，國民黨支持宜蘭縣議會通過的正名建請案，建議當地盡速將釣魚島正名為「頭城釣魚台」；又指蔡英文一面主張釣魚島屬台灣擁有，另一面又表示維護區域和平，婉拒登島，質問若如蔡所指，前往屬台方擁有的土地又何來破壞和平之說。

江啟臣續邀請蔡英文與他一起跟着宜蘭漁民出海，不分黨派前進釣魚島，以實際行動向日方的鴨霸行徑表達抗議，並認為駐日代表謝長廷應立即對日方公開表達嚴正抗議。同時，國民黨也將研議於立法院臨時會時，要求謝長廷返台報告。

至於顏若芳則表示，政府一貫的立場是釣魚島列嶼屬台方，民進黨呼籲相關各方以和平方式解決東海地區的爭議，共同維護區域和平與穩定，而中央政府一定會依情勢處理，既維持立場，也可以維持區域的穩定。