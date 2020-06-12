仝卓自爆高考違規成績作廢　繼父等12人遭撤職或記過

內地26歲男藝人仝卓近日在網上直播期間，自爆曾為了考入心儀的大學，用了某些手段把重考生身份改為「應屆考生」。他事後道歉仍未能平息社會輿論。山西省教育廳、臨汾市紀委監委、中央戲劇學院周五（12日）先後通報稱，仝卓的高考成績作廢、撤銷畢業證書等，其繼父、時任市人大常委會副祕書長仝天峰被撤職、留黨查看一年；目前共有3人被立案調查，12人被撤職或記大過等懲處。

臨汾市紀委監委通報顯示，仝卓曾於2012年參加高考未被中央戲劇學院錄取，再於翌年參加高考，進入該大學讀書，直到2018年7月畢業。惟因該校僅招收應屆高考學生，仝卓繼父遂向市教育局基礎教育科職員彭波、張文成等人求助，虛假為仝男辦理轉校手續，獲得應屆生學籍。

市紀委監委認為仝男確實違法相關考試規定，又未經培訓，完成入黨手續，成為預備黨員，遂決定不予承認其黨員身份。警方目前已將市教育局總督學蘇迎澤、彭波和張文成立案調查，並採取強制措施。通報顯示，仝天峰涉夥同他人偽造應屆考生和黨員身份、市教育局局長李晉平被撤職；另有10名公職人員被免除現任職務和嚴重警告處分等。